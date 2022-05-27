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Erzincan’da “Kanlı Nigar” oyunu sahnelendi

Erzincan’da Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından Sadık Şendil’in yazdığı iki perdelik seyirlik bir oyun olan “ Kanlı Nigar” tiyatro oyunu sahnelendi.

ERZİNCAN 27.05.2022, 10:11
Erzincan’da “Kanlı Nigar” oyunu sahnelendi

Erzincan’da Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından Sadık Şendil’in yazdığı iki perdelik seyirlik bir oyun olan “ Kanlı Nigar” tiyatro oyunu sahnelendi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde sergilenen oyuna il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Evi yanan Nigar karakterinin bulduğu yeni eve mahalli insanların gelmesiyle ortaya çıkan komik hikâyeleri anlatan “Kanlı Nigar” tiyatro oyununun yönetmenliğini Volkan Özgenenç’in yaptığı Türk geleneksel tiyatrosunun önemli bir eseri olan kanlı Nigar tiyatro oyunu, müzikleri ve eğlenceli anlatımı ile izleyiciler tarafından beğeni topladı. Oyun sonunda oyunculara çiçek takdimi yapıldı.

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