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Erzincan’da kan analiz laboratuvarı kurulacak

Erzincan’da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hayvan hastalıklarının teşhisi ve ilaç kullanımının daha etkili olması amacıyla kan analiz laboratuvarı kurulacak.

ERZİNCAN 02.03.2021, 09:39
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Erzincan’da kan analiz laboratuvarı kurulacak

Erzincan’da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hayvan hastalıklarının teşhisi ve ilaç kullanımının daha etkili olması amacıyla kan analiz laboratuvarı kurulacak.

Bölge illerden gelecek olan numunelerinde analizinin yapılacağını belirten Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, “Bilindiği üzere Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) yapmış olduğumuz iki projemizden bir tanesi daha çıktı. Birisi soğutma tanklarıyla ilgili çiftçiye de tank verilecekti, diğeri ise Erzincan’da kuracağımız kan analiz laboratuvarıdır. Hayvan hastalıklarını teşhis için, ‘Çiftlikten Çatala’ isimli projemizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize bir hizmet daha sunacağız. Kurulacak olan bu laboratuvarda brusella, tüberküloz, buzağı ishalleri, hayvanlarda ki meme hastalıkları ve bunun gibi birçok hayvan hastalıklarının kontrolleri yapılacak. Burada amaç Erzincan çiftçisine en verimli şekilde hizmet vermektir. Bilindiği üzere, hayvan hastalıkları çok önemli bir konudur. Çünkü üretilen her türlü üründen çıkabilecek bir hastalık hepimizin sofrasına kadar geliyor. Gerek etten gerekse süt ve süt ürünlerinden soframıza kadar gelebilmekte. Amacımız daha düzenli bir çalışma yaparak hayvan hastalıklarını en aza indirmek. Kurulacak olan bu laboratuvarı paydaşımız olan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yapacağız. Bu projemizde bildiğiniz gibi bin 500 başlık düve çiftliğimiz var ve ileriki aylarda buraya alacağımız hayvanların da analizleri yapılarak çiftliğe dâhil edilecek. Aynı zamanda mevcut veteriner hekimlerin gittikleri çiftliklerde bulunan hayvanlardaki hastalıkları tıbbi açıdan kontrolleri yapılarak ilaç kullanımını en aza indirerek hayvanın gerçek hastalığının ve sıkıntısının ne olduğunu burada yapacağımız testlerle daha net bir şekilde ortaya çıkaracağız. En önemlisi ise buzağı ishallerine yıllardan beri çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bundan öncelerde aşı uygulaması vardı. Aşı uygulamasının etkisi çok oldu ama aşı tükendiği için tekrardan buzağı ishalleri de artmaya başladı. Yapılacak yeni projede, direkt çiftçinin işletmesine giderek buzağı ishalinin türünün ne olduğunu tespit edip çiftçinin çalıştığı veteriner hekime de bilgi vererek kullanılacak ilaçlarda da daha dikkatli olunacaktır. Bu projenin toplam maliyeti 360 bin liradır. Bu maliyetin yüzde 75’i hibe olup geri kalan yüzde 25’ini kendimiz karşılayacağız. Bunun sonucunda da Erzincan çiftçisinin üretiminde en az zayiat ile ve en iyi hizmetle çalışmalarını sağlamaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
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