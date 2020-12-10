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Erzincan’da kamuda koordinasyonu sağlamak amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, il genelinde devam eden iş ve işlemlerinin koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu, kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

ERZİNCAN 10.12.2020, 10:54
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Erzincan’da kamuda koordinasyonu sağlamak amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, il genelinde devam eden iş ve işlemlerinin koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu, kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Makas başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına; vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, yatırımcı kurum ve kuruluşların il müdürleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda ilimizde devam eden yatırımların mevcut durumu hakkında ilgili kurum temsilcilerinden bilgi alan Vali Mehmet Makas, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine değinerek, yapılan yatırımların, yürütülen iş ve işlemlerin vatandaş odaklı, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesinin önemini ifade etti.

Vali Makas, konuşmasının devamında Erzincan genelinde sürdürülen korona virüs ile mücadele kapsamında, vatandaşlarımızın kalabalık halde bulundukları otogar, pazar yeri, alışveriş yerleri, toplu ulaşım araçları, park ve bahçeler, ana cadde ve bulvar gibi yerlerde denetimlerin aralıksız olarak yapılmasını hatırlattı.

Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı soru ve görüşlerin alınmasının ardından sona erdi.
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