Erzincan’da kamu personellerine yönelik “Vatandaş Memnuniyetinin Artırılması Eğitimi” verildi

Erzincan’da jandarma ve emniyet müdürlüğü bünyesinde, sahada ve halkla temas halinde çalışan kamu personellerine yönelik “Vatandaş Memnuniyetinin Artırılması Eğitimi” verildi.

Binali Yıldırım Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitim, her gün farklı kamu kuruluşları personellerine yönelik olarak 4 günde 3’er oturum şeklinde gerçekleşti.

Eğitmen olarak Öğr. Gör. Dr. Fatih Ceylan, Öğr. Gör. Asiye Nurcihan Dereli ve Öğr. Gör. Tuğba Pırlant’ın yer aldığı eğitim, Başöğretmen salonunda ve yüz yüze olarak gerçekleşti. Herbir eğitim programının birinci oturumunda genel olarak iletişim nedir, nasıl gerçekleşir, süreci ve türleri nelerdir ve günümüzde iletişimin insan hayatındaki önemi üzerine; ikinci oturumunda etkili bir iletişim nasıl kurulur ve gerçekleştirilir üzerine; üçüncü ve son oturumunda ise kurumsal iletişim nedir, kurum içi ve kurum dışı iletişim nedir, nasıl gerçekleştirilir üzerine katılımcılara bilgi verildi.