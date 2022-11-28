Erzincan’da kafelerde çay içmek lüks oldu; 1 bardak çay 10 lira

Türkiye’de temel gıda ürünlerine gelen zamlardan şeker ve çay da nasibini alırken Erzincan’da bazı kafelerde çay içmek artık lüks oldu. Kentte çay ocaklarında 2,5-3 lira olan bir cam bardaktaki çay, bazı kafelerde 10 ila 12 liraya satılmaya başladı. Soğuk havaların kendini iyice hissettirmeye başlamasıyla birlikte kafelere en çok rağbet gösteren üniversite öğrencileri durumu fırsatçılık olarak nitelendirerek tepki gösterdiler.

Temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar Erzincan’da bazı kafelerde çayın fiyatını da uçurdu. Türk insanının en sevdiği içeceklerden olan çay da zamlı tarifeden nasibini aldı. Korona virüs pandemisiyle birlikte sekteye uğrayan kafeler, açılım sonrası maliyet artışlarını öne sürerek fiyatlarına ciddi oranlarda zam yaptı. Erzincan kent merkezinde birçok çay ocağın da 2,5 - 3 liraya içilebilen bir bardak çay, son dönemde bazı kafelerde 10 ila 12 liraya satışa sunulmaya başlandı.

“Öğrencilerden 10 liraya tepki”

Erzincan’da bazı kafelerin prestije göre fiyat belirlediklerini ve bunun denetiminin yapılıp yapılmadığından emin olmadıklarını belirten kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri İstanbul’da boğaz manzarasında bir bardak çay içmenin Erzincan’daki bazı kafelerden daha ucuz olduğunu kaydettiler.

Erzincan’a İstanbul Ümraniye’den gelen bir öğrenci, “Ekim ayının ortalarına doğru Erzincan’a geldim. Benim geleceğim zaman Ümraniye’de kafelerde 1 bardak çayın fiyatı 6- 7 liraydı. Dün burada arkadaşlarla toplanıp Dörtyol’dan Ordu Caddesine çıkan güzergahta bir kafeye gittik. 3 çay içip 30 lira hesap ödedik. Fiyatı maalesef biraz abartılı bulduk” dedi.

Başka bir öğrenci ise Erzincan’da bazı kafelerde bir bardak çayın 12 liradan içilebildiğini ifade ederek, “Havaların soğumasıyla birlikte çayın fiyatı da iyice yükselmeye başladı. Halitpaşa Caddesi üzerindeki bir kafede içilen bir bardak çaya 12 lira ödüyoruz. Kafeler oturup zaman geçirmek için özellikle öğrenciler için tercih edilen mekanlar. Ama fiyat pahalılığının da bir denetim mekanizması olmalı” diye konuştu.

Merkezde çay içmek için kafeyi tercih eden bir vatandaş ise, “İçtiğim bir bardak çayın fiyatının 10 lira olduğunu öğrendim. Bana göre çay pahalı çünkü insanlar çay içiyorsa bir tane içip kalkmaz. Ben en az dört bardak içerim genelde. Fiyat pahalı olunca insanlar mecburen bir çay içip kalkmak zorunda kalıyor, fiyat uygun olsa birkaç bardak çay içeriz. İşletmecide böylece belki sürümden kazanır, işletmesi boş kalmaz. Ama onlarda çaydan para kazanmak istiyor.” dedi.

Konuya ilişkin özel bir kafe işletmecisi de, “İnsanlar aslında kafelerde içtiği çaydan ziyade aldığı hizmete para veriyor. Güzel koltuklarda oturuyor, güzel taze çay içiyor, çayının yanına atıştırmalık sunum alıyor, kimse rahatsız etmiyor. Biz zaten çay, kahveden para kazanıyoruz. Onunda fiyatını çay ocaklarına yakın tutsak bizim ne farkımız kalır ki? Kış aylarında gelip kafelerde sıcak sıcak oturula biliniliyor. Burada çay fiyatının yüksek olması normal değil mi? İnsanlar sizce çaya mı yoksa aldığı hizmete, yaşadığı konfora mı veriyor parayı?” şeklinde konuştu.