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Erzincan’da kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 13 bin 400 adet kaçak dolu makaron, 27 bin 400 adet boş makaron ve 60 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

ERZİNCAN 12.04.2021, 15:03
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Erzincan’da kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 13 bin 400 adet kaçak dolu makaron, 27 bin 400 adet boş makaron ve 60 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Üzümlü’nün Çavuşlu Mahallesinde yapılan arama faaliyetinde, 13 bin 400 adet bandrolsüz dolu makaron, 27 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron ve 60 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayın faili olduğu tespit edilen N.K. isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan adli işlem başlatılarak, şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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