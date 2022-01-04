Erzincan’da jandarma, uyuşturucu ile mücadelede bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü emrinde görevli eğitici personel tarafından uyuşturucu ile mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor.

"En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında: İI Jandarma Komutanlığınca 2021 yılı içerisinde bin 6 anne ve anne adayına bilinçlendirme eğitimi verildi. Projede, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için kadınlara broşür dağıtılarak KADES ve proje hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitim programında katılımcılara, 18 yaş ve altı çocukların uyuşturucu maddeyle tanışma yaşında olduğu ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak, annelerin çocuklarını iyi tanımalarını ve sosyal hayat çevrelerini de iyi bilmeleri gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Erzincan İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli bin 68 personele de "Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzı İle Mücadele Eğitimi" verildi.