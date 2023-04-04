Erzincan’da jandarma ekipleri kaçakçılık olaylarına geçit vermiyor
ERZİNCAN’DA JANDARMA EKİPLERİ KAÇAKÇILIK OLAYLARINA GEÇİT VERMİYOR
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2023 Mart ayı içerisinde kaçakçılık olaylarına karşı yapılan çalışmalar açıklandı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“2023 Mart ayı içerisinde sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde; 1.123 paket kaçak sigara, 27 kg kaçak çay, 60 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 2 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 21.280 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 101.800 adet boş makaron, 230.000 gram sarmalık açık tütün, 2.358 adet kaçak bandrol, 3 adet elektronik makaron doldurma makinesi, 14 adet manuel makaron doldurma makinesi, 43 adet elektronik sigara, 1 adet elektronik sigara kiti, 1 adet cep telefonu, 2 adet sahte plaka ele geçirilmiş olup, 21 şüpheli şahıs yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğünce; (2) Yasadışı Bulunma, (1) Göçmen Kaçakçılığı (TCK-79), 1 resmi belgede sahtecilik olayına müdahale edilmiş olup, bu olaylarda toplam 40 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalanmıştır. Organizatörler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmış olup, yakalanan düzensiz göçmenlerden 4’ü serbest bırakılırken 36’sı sınır dışı edildi.
Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT); 8 faili meçhul olaya müdahale edilmiş olup, 7 olay aydınlatıldı.
Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 169 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konulmuş ve Erzincan ilinde 211 şahıs yakalandı.”