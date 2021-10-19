Erzincan’da ilkyardım eğitimi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından bazı kurum çalışanlarına yönelik temel ilkyardım eğitimi verildi.

Eğitime katılan kursiyerlere, temel yaşam desteği, hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ile otomatik eksternal defibilatör (OED, Otomatik Şok Cihazı) cihazının kullanımı konularında eğitim verildi. Yapılan eğitimde, teorik bilgiler maketler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi.

Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik değerlendirme neticesinde başarılı olan kursiyerler ilkyardımcı belgesi, almaya hak kazandı.

Eğitimler, Prm. Semra Gazi, Prm. Songül Gürler, Prm. Uğurcan Dağdelen, Tıbbı Teknolog Birgül Büşra Eren, Sağlık Memuru Umud Demir ve Sağlık Memuru Gökhan Alıcı tarafından verildi.