Erzincan’da ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Erzincan’da, kademeli normalleşme süreciyle okul öncesi ve ilkokullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklama sonrası ülke genelindeki ilkokul ve anaokullarında yüz yüze eğitim bugün itibariyle başladı. İlk ders zilinin çalmasıyla minikler sınıfları doldurdu.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklama sonrası 1 Haziran 2021 itibariyle ülke genelindeki ilkokul ve bu okullara bağlı anaokullarında haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime geçildi. Okulların açılmasıyla birlikte minikler büyük bir sevinçle okullarına kavuştu. Erzincan’da sabahın erken saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte okullarına gelmeye başlayan miniklerin sevinci gözlerinden okundu. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre okul önünde İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra sınıflara alındı.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Öte yandan 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ermesi planlanıyor.