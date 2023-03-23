Erzincan’da ilk teravih namazında camiler doldu

Ramazan ayı kılınan ilk teravih namazıyla başladı, Erzincan’da vatandaşlar camileri doldurdu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte yurt genelinde olduğu gibi Erzincan’da da ilk teravih namazı kılındı. Erzincanlılar Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri doldurdu. Özelikle Terzibaba ve Camii Kebir camisine akın eden vatandaşlar, yatsı namazı ardından teravih namazını eda etti. Camideki manevi atmosferi tatmak isteyenler arasında minikler de yer aldı. 7’den 70’e birçok vatandaşın doldurduğu camiler huzur dolu görüntüleri ortaya çıkardı.