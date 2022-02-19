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Erzincan’da, ilk böbrek anjiyosu yapıldı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böbrek damarına anjiyo işlemi ilk defa uygulandı.

ERZİNCAN 19.02.2022, 10:23
Erzincan’da, ilk böbrek anjiyosu yapıldı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böbrek damarına anjiyo işlemi ilk defa uygulandı.

Erzincan’da şiddetli karın ağrısı ve kusma şikâyetleri ile hastaneye giden Habib Cigaoğlu’nun böbrek atardamarında tıkanıklık olduğu tespit edildi. Çok nadir görülen vaka hastane doktorları tarafından Erzincan’da ilk kez uygulanacak bir yöntemle tedavi edildi. Hastanın böbrek damarına tıpkı kalp damarlarına yapıldığı gibi anjiyo işlemi uygulandı. Yapılan işlem Erzincan’da stent tedavisi ile düzeltilebilen ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Çevre illerde de çok nadir görülen hastalık ve tedavi yönteminde, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Hastayı başından beri takip eden ve anjiyo işlemini diğer doktorlarla beraber uygulayan Kardiyoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Hüsnü Değirmenci, sık karşılaşılan bir durum olmadığını lakin hastalar tarafından da korkulacak bir tedavi yöntemi olmadığını belirterek, “Çok nadir gördüğümüz, bin vaka da, bin hasta da bir kişi de gördüğümüz bir hastalık. Böbrek atardamarının pıhtı ile tıkanmasını çok fazla görmüyoruz. Çok nadir görülüyor. Bu işlemin bizim için önemli olan yanı, Erzincan’da bu şekilde stent tedavisi ile ve etkili tedavilerle düzeltilebilen ilk vakadır. Hasta bize şiddetli karın ağrısı ve kusma şikâyetleriyle geldi. Enfeksiyon değerleri yüksekti. Biz hastaya hemen ilaç tedavisi, medikal tedavi başladık. Takibinde de karın damarlarını görüntüleyen, böbrek atardamarını görüntüleyen bir tomografi istedik. Tomografi de böbrek damarında kanlanmanın olmadığını görünce hastaya acil işlem yapma kararı aldık. Yaptığımız işlemde Prof. Dr. Eftal Bakırcı ile beraber uyguladık. Hastamıza riskler anlatılarak anjiyografi ünitesine aldık. Anjiyografi ünitesine hastaya özel malzemeler kullanarak balon ve ilgili kateter dediğimiz malzemeleri kullanarak bu işlemi gerçekleştirdik. Hastanın ağrısı henüz masadayken geçti. Takip eden günlerde de servise alındı hastamız ve orada böbrek doktorlarımız, nefroloji uzmanları, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının da desteğiyle hastamız tedavi olarak tam şifa ile hastanemizden ayrılmış oldu. Bu işlem gerçekten bizim aşina olduğumuz bir işlem değildi. Ancak biz bu işlemi kalp-damar tıkanıklıklarında yaptığımız için, böbrek atardamarı gibi büyük damarların işlemleri bizim için zorluk oluşturmamakta. Böyle bir vaka olması durumunda hastalarımızın, halkımızın endişe etmesine gerek yok. Erzincan Kardiyoloji Kliniği olarak genç ve dinamik bir kadro ile birlikte çalışıyoruz. Burası gerçekten oturmuş bir klinik olarak Erzincan halkına ve bölge halkına hizmet vermektedir” diye konuştu.

’Yeniden doğmuş gibi oldum’

Tedavi gören Habip Cigaoğlu ise uygulanan tedavi yönteminin rahatsızlığını tamamen geçirdiğini ifade ederek “Henüz masadayken tedavim geçti” dedi. Cigaoğlu konuşmasında, “ Covid geçirdim. Covid esnasında sol tarafımdan bir şiş çıktı ve bir gün sonra kayboldu. Refahiye’de ki aile doktorumuza gittim. Film çektiler ve neticesinde böbreklerden rahatsız olduğumu bana söylediler. Erzincan Araştırma Hastanesine geldim. Burada ki arkadaşlar gerekli tedaviyi yaparak neticeyi koydular. Böbrekten olduğunu belirlediler ve beni anjiyoya aldılar. Masaya yatırdılar ve yattığımdan itibaren sancın kesilmeye başlayacak dediler ve anjiyo sonunda da ağrının komple kesileceğini söylediler ve dedikleri gibi de oldu. Börekten anjiyo oldum. Şimdi sağlığım sıhhatim hepsi yerinde. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Erzincan’da da ilk olduğumu bana söylediler. Böyle bir vakanın hiç olmadığını söylediler. Hüsnü Hocam ve ekibine tekrardan çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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