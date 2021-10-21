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Erzincan’da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

ERZİNCAN 21.10.2021, 00:05
Erzincan’da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları, ilgili kamu kurum müdürleri, pandemi kurulu üyeleri ve oda temsilcileri katıldı.

Toplantı kapsamında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik tarafından korona virüsle mücadelede kapsamında Erzincan genelinde yürütülen çalışmalara yönelik sunum gerçekleştirildi.

Yapılan sunumla birlikte Erzincan genelinde korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları değerlendirilerek, ilimizde ki salgın yayılım hızının en az seviyeye indirilmesi için alınabilecek tedbirler görüşüldü.

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