Erzincan’da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Erzincan’da, tedbirlerin alınmasına yönelik İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen İl Pandemi Kurulu toplantısında, Erzincan genelinde yürütülen pandemi çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile esnek mesai konuları ele alındı.

Toplantıda; korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın ildeki yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla hızla artan vaka sayılarının önüne geçilebilmesi için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.