Erzincan’da İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Erzincan Belediye Başkan Vekili Erkan Polat, Vali Yardımcıları İhsan Ayrancı, Hüseyin Remzi Konak, ilçe kaymakamları, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, ilgili kamu kurum müdürleri, pandemi kurulu üyeleri ile oda ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantı kapsamında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik tarafından korona virüsle mücadelede kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalara yönelik katılımcılara bilgi verildi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından il genelinde korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları değerlendirilerek, kentte ki salgın yayılım hızının en az seviyeye indirilmesi için alınabilecek ek tedbir ve denetimler görüşüldü.

Vali Mehmet Makas toplantıda yaptığı konuşmada; korona virüsün yayılım hızının arttığı bu süreçte tedbir ve kurallar konusunda her zamankinden çok daha dikkatli olunması konusunda tüm Erzincanlılara çağrısını yineleyerek, tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını istedi. Gerekli uyarı ve bilgilendirme çalışmalarının yanında, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlar hakkında Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlemlerin başlatılması noktasında taviz verilmeyeceğini de belirten Vali Makas, denetim çalışmalarının titizlikle sürdürülmesini istedi.