Erzincan’da İl Göç Kurulu toplantısı yapıldı

İl Göç Kurulu Toplantısı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantılara; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, ilgili kamu kurumu yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantılarda ilk olarak sunum yapan İl Göç İdaresi Müdür Vekili Kasım Kağan Özlok, ildeki göçmenlerin ve sığınmacıların son durumu hakkında ve İnsan Ticareti ile Mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Göçmenlerin ve sığınmacıların toplumla uyumunu kolaylaştırmak; eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin değerlendirilmesi, olası sorunların çözümü için işbirliğinin önemine dikkat çeken Vali Mehmet Makas, insan ticareti suçunu önlemek ve bu suçla mücadeleye ilişkin politika ve stratejilerin oluşturulması konusunda da ilgili kurum ve kuruluşların, uluslararası kuruluşların ve STK’ların birlikte istişarelerde bulunarak, plan ve stratejilerini belirlemelerinin önemini vurguladı.

İl Göç Kurulu Toplantısı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu toplantısı görüş ve önerilerle sona erdi.