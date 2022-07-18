Erzincan’da iki tır çarpıştı: 2 yaralı

Erzincan’da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.I. idaresinde ki 24 EU 298 plakalı tır ile N.K.’nın kullandığı yabancı plakalı tır çarpıştı. N.K.’nın kullandığı tırın kupası çarpışmanın etkisiyle dorseden koparak yola savruldu. M.A.I.’nın kullandığı tır ise şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada iki tır şoförü yaralanarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 buçuk saat trafiğe kapalı kaldı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu normale dönen yol trafiğe tekrardan açıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.