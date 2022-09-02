Erzincan’da iki mahallede kaldırımlar yenilendi

Erzincan’da Ergenekon Mahallesi’nde 51, İnönü Mahallesi’nde 45 tane sokakta kaldırım yenileme çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen yenileme çalışmaları dahilinde Ergenekon Mahallesi ve İnönü Mahallesi’nde kaldırımlar baştan sona yenilendi. Ergenekon Mahallesi’nde 51 adet sokak, 2 adet cadde ve İnönü Mahallesi’nde 45 adet sokak, 9 adet caddede kaldırım yenileme çalışmaları tamamlandı.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına göre hızla sürdürülen yenileme çalışmalarında Ergenekon Mahallesi’nde; 51 sokak ve 2 caddede toplamda 16 bin 465 m2 kilit parke, 15 bin 426 m bordür, İnönü Mahallesi’nde; 45 sokak ve 9 caddede toplamda 16 bin 150 m2 kilit parke, 12 bin 077 m bordür döşenerek kullanıma sunuldu.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Şehir genelinde başlatmış olduğumuz yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Talep ve ihtiyaçlara göre planladığımız çalışmalar neticesinde Erzincan’ımızda asfaltsız ve kaldırımsız mahalle bırakmayacağız. Yenileme çalışmalarında Ergenekon ve İnönü Mahallelerimizde tüm kaldırımları yeniledik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.