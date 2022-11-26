Erzincan’da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Erzincan’da gece saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Erzincan’dan - Sivas istikametine giderken orta refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 1’i çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir süre ulaşıma kapanan yol çekicinin kaza yapan otomobili kaldırması üzerine yeniden ulaşıma açıldı.

İkinci kaza ise Erzincan merkez Yeni Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Sağlık durumları ciddi olan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.