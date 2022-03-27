Erzincan’da ’’Huzurlu Sokaklar ve Düzensiz Göç İle Mücadele’’ uygulaması

Erzincan’da polis ekiplerince, “Huzurlu Sokaklar ve Düzensiz Göç İle Mücadele” uygulaması gerçekleştirildi.

Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “Huzurlu Sokaklar ve Düzensiz Göç İle Mücadele” uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda sokaklar, otogar, iş yerleri, otobüsler ve kamu kurum ve kuruluşları denetlendi.

Türkiye geneli yapılan uygulamalarda İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamalarda şu bilgilere yer verildi;

“Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında arasında 42 bin 974 personel ve 313 dedektör köpeği ile 9 bin 322 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/3) uygulaması yapıldı.

Uygulamada; 6 bin 477 metruk bina, 12 bin 36 umuma açık yer,

419 terminal ve 3 bin 381 diğer yerler olmak üzere toplam 22 bin 313 yer kontrol edildi.

9’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 20 organizatör gözaltına alındı. bin 261 düzensiz göçmen yakalandı. 11’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 738 aranan şahıs tespit edildi. 729’u yabancı uyruklu ve 30’u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 759 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada; 120 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi”