Erzincan’da “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” yapıldı

Erzincan il genelinde suç ve suçluyu önlemek için “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde olduğu gibi Erzincan’da da eş zamanlı olarak “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” yapıldı.

Bu çerçevede seyir halinde yapılan denetimlerde; 674 kişi sorgulanarak 214 araç denetlendi ve 5 metruk bina, 30 iş yeri, 16 park ve bahçe kontrol edildi.

Konu ile ilgili, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada yapılan denetim ve uygulamaların devam edeceği bildirildi.