Erzincan’da hayvan pazarı, tekrardan açıldı

Erzincan’da korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatılan canlı hayvan pazarı, bugün itibariyle yeniden hizmete açıldı.

Tam Kapanma sürecinin ardından, ‘kademeli normalleşmenin’ başlamasıyla birlikte Erzincan’da hayvan pazarı bugün itibariyle yeniden faaliyete geçti. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan ‘tam kapanma’ sürecinde hayvan pazarı geçici olarak kapatılmıştı.

Hayvan pazarında her türlü tedbirlerin alındığını ifade eden belediye yetkilileri, kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte 20 Mayıs Salı günü saat 06.00 itibariyle hayvan pazarını yeniden hizmete açtıklarını kaydetti.

Pazara gelenlere maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması için uyarılarda bulunuldu.