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Erzincan’da ’hayvan ambulansı’ hizmete girdi

Erzincan Belediyesi, yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahale hizmetini ‘hayvan ambulansı’ ile yapmaya başladı.

ERZİNCAN 24.09.2021, 18:58
Erzincan’da ’hayvan ambulansı’ hizmete girdi

Erzincan Belediyesi, yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahale hizmetini ‘hayvan ambulansı’ ile yapmaya başladı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hizmete alınan hayvan ambulansı ile hasta veya yaralı sokak hayvanlarına acil müdahale ilk olarak olay yerinde yapılarak birçok sokak hayvanının hayata tutunması sağlanıyor.

Veteriner hekim Eyüp Alıcı, “153 İhbar hattımıza gelen ihbarlarda hasta hayvan, yaralı hayvan veya sokak köpeklerini ambulansımızla iki işçi ve bir teknisyen arkadaşımızla gidip yerinde müdahale ediyoruz. Acil müdahale ise zaten hemen olay yerinde teknisyen arkadaşımız gereken işlemleri yapıyor. Daha sonra barınağımıza getirip burada Veteriner Hekim Arife Kaya, arkadaşımızla birlikte gerekli teşhis ve tedavisini yapıp kontrol altına alıyoruz. Tedavisi bittikten sonra kısırlaştırma operasyonunu yapıp tekrar alındığı adrese hayvanlarımızı bırakıyoruz” dedi.

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