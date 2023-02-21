Erzincan’da ‘HAYDİ’ polisleri sokak hayvanlarını mamayla besledi

Erzincan’da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyle ölçüldüğü Erzincan’da, sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Harekete geçen HAYDİ polisleri, dondurucu soğukların etkili olduğu şehirde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğunlukta bulundukları alanları belirledi.

Ardından üzerine ‘HAYDİ’ yazılı polis otomobili karlı yolları aşarak kentin farklı bölgelerindeki bu alanlara ulaştı. Dışarı çıkan ekipler, ayaklarıyla karı ezip açtıkları düz zemine sokak hayvanları için mama bıraktı.

Polisler, ayrıca şefkat gösterdikleri köpeklere zaman zaman kendi elleriyle de mama yedirdi.