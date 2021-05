Erzincan’da “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri sanal sergi açılışıyla start aldı. Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “İlimizde bu salgın sürecinde 361 kursumuz açılarak 8 bin 593 kursiyerimiz bu kurslara katıldı” dedi.

Erzincan Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Halk Eğitim Müdürü Temel Çiçek ve kurs hocaları katıldı.

“Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinliklerinin bugün sanal sergi açılışıyla start aldığını belirten Gün, basın toplantısında şu bilgileri verdi:

“Bugün Halk Eğitim Merkezindeyiz. Hayat Boyu Öğrenme Haftası içerisinde yapacağımız etkinliklerle ilgili bir dizi çalışmalar var. Ben size 3 bin 775 tane kurs desem ve bu 3 bin 775 kursu içerisinde sadece tarımla ilgili olan 130 kurs desem ben sadece kişisel gelişimle ilgili 148 kurs desem alt başlığı, bunlar nereye sığar desem bunlar hayata sığar. İşte bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün ortalığın da şu anda toplam 3 bin 755 kurs ve bu kursların başlıkları altında sayısız gerçekten hayat boyunca istifade edebileceğiniz kurslar var. Şöyle ki bu salgın süreci boyunca ilimizde 361 kursumuz açıldı 8 bin 593 kursiyerimiz katıldı. Ama normalde salgın öncesi 2018-2019 eğitim öğretim yılında 27 bine yakın kursiyerimiz bu kurslarımıza devam ediyordu ve yaklaşık 18 bin kursiyerimizde bu kurslardan sertifika alarak devam ediyordu. Ve dolayısıyla biz diyoruz ki eğitim her zaman her yerde herkese. Hayat boyu öğrenme bireyin bilgi, beceri, ilgi yeteneklerini geliştirmek amacıyla hayat boyu katılmış olduğu öğrenmelerin hepsine hayat boyu öğrenme diyoruz ve burada ben size sadece bir pandemi sürecinde pamdemir süreci içerisinde Erzincan’da açılan bazı kursları çok cüzi kursları sayarsam bunun gerçekten ne kadar önemli olduğunu, çünkü hayat boyu öğrenme aslında bir fırsat eşitliği de fırsat adaleti sağlıyor herkese. Az önce söylediğim gibi efendim hayatın her devresinde ve her zaman, her yerde bakanımız son dönemlerde özellikle bu salgın bize şunu öğretti üretimin ne kadar önemli olduğunu eğitimin ne kadar önemli olduğunu teknolojinin ne kadar önemli olduğunu ve dolayısıyla istihdam ve üretime yönelik özellikle köylerde kursların açılması ve Erzincan merkez ilçede 8 bu şekilde kursumuz açıldı. İstihdama yönelik, üretime yönelik. Mesela emlak danışmanlığından tutunda arıcılığı, avcı eğitimine, hijyen eğitimine, ilk yardım eğitime salgın döneminde EBA okuryazarlığına, okuma yazma, doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursuna, diksiyon kursu, afet, el yapımı sabun üretim kursu, Osmanlıca kursu, ehram kursu, iğne oyası yapımı kursu, üniversiteye hazırlık gibi birçok kursu açtık.

Yapacağımız çalışmalar ve etkinlikler bugünden itibaren başladı. Sanal sergimiz var. Yarın yine burada farklı kurslarımızın sergilerinden görseller olacak. Ama yine onlar da slayt şeklinde olacak. Hayatına dokunmuş olduklarımız var. Bu bizim için çok önemli. Burada eğitimden maksat birilerine dokunduklarımızın hayatlarında farklı etkileşimler neticesinde güzellikleri bulabilmek, yakalayabilmek. Eğitimden maksat budur, doğruyu bulabilmektir.

Halk Eğitim Merkezimizde, ilçelerimizde ve merkez ilçedeki çalışan gayret gösteren idareci arkadaşlarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza, usta üreticilerimize ve kursiyerlerimize ben teşekkür ediyorum”

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün basın açıklamasının ardından sanal sergi açılışı yapılarak online ziyaret edildi.