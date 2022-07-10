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Erzincan’da havadan trafik denetimi

Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı’nda helikopterle trafik denetimi yaptı.

ERZİNCAN 10.07.2022, 10:39
Erzincan’da havadan trafik denetimi

Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı’nda helikopterle trafik denetimi yaptı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle yollarda seyahat eden vatandaşların güvenliği için ilk olarak Erzincan-Kemah kara yolu ile tatil günlerinde trafiğin yoğun olduğu Ekşisu mesire alanı bölgesinde havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafiği havadan kontrol eden ekipler, hatalı ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri telsiz aracılığıyla kontrol noktasında ki ekiplere bildirdi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, denetimlere aralıksız devam edileceğini bildirerek, “Bayram tatili süresince vatandaşlarımızın trafikte iken can ve mal güvenliklerinin sağlanması yönünde tedbirlerin alınmasına ve denetim faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir” denildi.

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