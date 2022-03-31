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Erzincan’da hatimle teravih kılınacak camiler belli oldu
Erzincan Müftülüğü, Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.
ERZİNCAN 31.03.2022, 10:06
Erzincan Müftülüğü, Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.
2022 Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak 4 cami şu şekilde:
Şemseddin Uçar Camii- Atatürk mahallesi
Kızılay Camii- Kızılay mahallesi
Boyacılar Camii- Karaağaç mahallesi
Hafız Mehmet Aydın Camii- Yunus Emre mahallesi.