Erzincan’da hastanede “Şehit Yakınları ve Gaziler Destek Birimi” hizmete açıldı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit yakınlarına ve gazilere poliklinik ve servis işlemlerinde yardımcı olmak için “Şehit Yakınları ve Gaziler Destek Birimi” kuruldu.

Şehitlerin yakınları (Anne, baba, eş ve çocuklar) ile gazilere yönelik Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde poliklinik ve servis işlemlerinde yardımcı olmak ve öncelik sağlamak için “Şehit Yakınları ve Gaziler Destek Birimi” hizmete girdi.

Bu çerçevede Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş ile birlikte yeni kurulan Şehit Yakınları ve Gaziler Destek Birimi’ni ziyaret etti. Kurulan yeni birim ile birlikte şehit aileleri ile gaziler, hastanede poliklinik ve servis işlemlerini daha kolaylıkla halledebilecek.

Gerçekleştirilen ziyarette konuşma yapan Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, “Türkiye Cumhuriyeti adına gurur kaynağımız şehit yakınlarımıza ve kahraman gazilerimize poliklinik hizmetlerinde öncelik sağlanacaktır” diye konuştu.

Öte yandan, yeni uygulamaya konan birim için şehit aileleri ve yakınları ile gaziler hastane yönetimine teşekkür etti.