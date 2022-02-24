Erzincan’da ‘Hastalık Yönetimi Platformu’ uygulaması geliştirildi

Erzincan’da kaliteli sağlık hizmetinin sürdürülebilmesi için Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulaması geliştirildi.

Nüfustaki yaşlanma ve kronik hastalıkların artmasıyla bağlantılı olarak sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sürdürülmesi ve sağlık hizmet kalitesini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde olan Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulaması geliştirildi.

Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) kullanımı ile; kronik hastalıkların erken teşhisi ve periyodik izlemlerle uygun tedavi edilmesi sağlanarak, hastalıkların semptom ve bulgularının kontrol altına alınması, komplikasyon izlemiyle bireylerin fonksiyon kayıpları yaşamalarının ve engelli hale gelmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Hastalık Yönetim Platformunun kullanımını desteklemek amacıyla oluşturulan saha ekibi tarafından aile hekimliği birimlerine yüz yüze ziyaretleri yapılıyor. Saha ziyaretleri sırasında karşılaşılan sorunların öncelikle il düzeyinde değerlendirilmesi, çözülemeyen sorunların ise çözüm önerileri Sağlık Bakanlığına iletiliyor.