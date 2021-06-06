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Erzincan’da haşere ve sineklere karşı sokaklar ilaçlandı

Erzincan’da sinek ve haşere mücadelesi devam ediyor. Kent genelinde doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlarla sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütüyor.

ERZİNCAN 06.06.2021, 08:45
Erzincan’da haşere ve sineklere karşı sokaklar ilaçlandı

Erzincan’da sinek ve haşere mücadelesi devam ediyor. Kent genelinde doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlarla sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütüyor.

Tüm cadde ve sokakları ilaçlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri mesai mefhumu gözetmeden 24 saat boyunca ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Nisan ayında sinek ve haşerelerin üreme ortamları olan mesire alanları, su kanalları, bataklık alanlar vb. sulak bölgelerde larvasit ilaçlaması ile çalışmalarını başlatan belediye ekipleri ilaçlama faaliyetlerini devam ettiriyor.

Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, Erzincan’da sezon boyu ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
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