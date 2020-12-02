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Erzincan’da hareket halindeki tırın lastikleri yandı

Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halindeki pancar yüklü tır, Sakaltutan mevkiinden rampa aşağı inerken balataların ısınması sonucu arka çekiciler bir anda alevlenerek yanmaya başladı.

ERZİNCAN 02.12.2020, 08:38
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Erzincan’da hareket halindeki tırın lastikleri yandı

Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halindeki pancar yüklü tır, Sakaltutan mevkiinden rampa aşağı inerken balataların ısınması sonucu arka çekiciler bir anda alevlenerek yanmaya başladı.

Erzincan’a 10 kilometre kala çıkan yangında tır hasar gördü. Edinilen bilgilere göre Erzincan- Sivas kara yolu Kantarlar mevkiinde fren balatalarının ısınması sonucu tırın lastikleri aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü, tırı trafik denetleme şubesi önünde yol kenarına çekerek park etti. Olay yerine çağrılan 110 itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek yanan tıra müdahale etti. Arka tekerlekleri alev topuna dönen tırı kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
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