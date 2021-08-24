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Erzincan’da gökten çamur yağdı oto yıkamacılarda kuyruk oluştu
Erzincan’da akşam saatlerinde kısa süreli görülen yağmur çamur şeklinde etkili oldu. Sabah araçlarının üzerinin çamurdan kirlendiğini gören vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.
ERZİNCAN 24.08.2021, 12:04
Erzincan’da akşam saatlerinde kısa süreli görülen yağmur çamur şeklinde etkili oldu. Sabah araçlarının üzerinin çamurdan kirlendiğini gören vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.
Gökyüzünden çamur yağışı nedeniyle araçların üzeri adeta çamurla kaplandı. Kentte aracı çamurla kaplanan vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti. Aracı kirlenenlerin akın etmesi nedeniyle yıkamacılarda araç kuyrukları oluştu. Sıra bekleyen bazı sürücüler, toz uyarısı olduğunu ama bu kadar çok beklemediklerini dile getirdi. Kimi sürücülerde gün içerisinde yağış olduğunu ama buna rağmen de çamurla kapanan aracını yıkamaya getirdiğini aktardı.