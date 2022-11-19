Erzincan’da göçmen kaçakçısı 5 kişi tutuklandı

Erzincan’da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin geçişlerini organize ettiği öne sürülen 5 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen takip sonucu öncü artçı şeklinde seyreden iki araç Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Akyazı uygulama noktasında durduruldu. Araç içerisinde bulunan ve Göçmen Kaçakçılığı suçunu gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli kişi ile birlikte 2 kimliksiz Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan alınan beyan ve çevrede yapılan detaylı araştırma neticesinde, olay yerinden ayrılan 5 kimliksiz Afganistan uyruklu kişi ve bu kişileri İstanbul’a götürmek isteyen, sığınmacı kimliği olan 2 Afganistan uyruklu şüpheli yakalandı. "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli tahkikatı tamamlanan 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.