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Erzincan’da göçerlerin yaylalardaki mesaisi başladı

Erzincan’da göçerlerin yaylalardaki mesaisi başladı.

ERZİNCAN 30.05.2022, 10:26
Erzincan’da göçerlerin yaylalardaki mesaisi başladı

Erzincan’da göçerlerin yaylalardaki mesaisi başladı.

Havaların ısınmasıyla Tunceli ve Erzurum’dan Erzincan’a gelen göçerler, yüksek rakımlı yaylalarda hayvanlarını otlatmaya başladı.

Yaz mevsiminde yaylalarda konaklayan göçerler, hayvanlardan elde ettikleri sütten yaptıkları ürünleri satarak ailelerini geçindiriyor.

Erzincan’da küçükbaş hayvan sürüleriyle yaylalara çıkan Şavak aşiretinden Kuş ailesi, yaylalarda otlatılan hayvanların süt sağımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sütü tulum peyniri yaparak aile bütçelerine kazanç sağladıklarını kaydeden Emrah Kuş, “Yaylalar güzel ve serin. Erzincan yaylaları güzel. Bulunduğumuz yer birkaç gün sonra sıcak olacak. Daha yüksek kesimlere çıkacağız. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Sabah ve akşam koyunların sağımını yapıyoruz" dedi.

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