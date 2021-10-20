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Erzincan’da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Erzincan’da İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından lisede düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

ERZİNCAN 20.10.2021, 11:14
Erzincan’da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Erzincan’da İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından lisede düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında AFAD Müdürlüğü tarafından TOBB Binali Yıldırım İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yangın, afet farkındalık ve deprem sırasında tahliye eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında senaryo gereği depreme okulda yakalanan öğrenciler tahliye edildi. AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat adeta gerçeği aratmadı.

AFAD ekipleri, “Toplumun her kesimini ilgilendiren doğal afet gerçeğini zaman zaman hatırlatmak yapılması gereken doğru şeyleri teorik ve pratik olarak yerine getirmek için toplumda temel bir bilinç oturtmak hayati önemi sahiptir. Bugün okulumuzda afet ve acil durumlarda güvenli tahliye nasıl yapılır bununla ilgili olarak örnek bir tatbikat gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Eğitim kapsamında daha sonra öğrencilere yangın söndürme yöntemleri de uygulamalı olarak anlatıldı.

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