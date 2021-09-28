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Erzincan’da genel temizlik çalışmalarına devam ediyor

Erzincan Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler mahalle mahalle yaptığı çalışmalarda, yolları ve kaldırımları titizlik ile temizliyor.

ERZİNCAN 28.09.2021, 08:24
Erzincan’da genel temizlik çalışmalarına devam ediyor

Erzincan Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler mahalle mahalle yaptığı çalışmalarda, yolları ve kaldırımları titizlik ile temizliyor.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerdeki çalışmalar çerçevesinde yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile cadde ve sokaklar yıkanıyor; süpürülerek temiz bir hale getiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program çerçevesinde Ergenekon Mahallesinde çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Bahadır Merdan; “7/24 hizmet anlayışıyla çalışan ekiplerimiz, mahallelerimizde dur durak demeden çalışmaya devam ediyor. Ekipler yapmış oldukları temizlik çalışmaları kapsamında ot biçme, çöp toplama, yol yıkama ve yol süpürme gibi birçok farklı alanda hizmet vermeye devam ediyor.” dedi.

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