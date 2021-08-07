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Erzincan’da gençlerin tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü

Erzincan’da kaldırımda yürüyen 4 gencin birbirleriyle tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

ERZİNCAN 07.08.2021, 12:02
Erzincan’da gençlerin tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü

Erzincan’da kaldırımda yürüyen 4 gencin birbirleriyle tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Erzincan merkez Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 16- 18 yaş gurubu 4 genç, arasında tartışma çıktı. 2 kişinin bir taraf diğer 2 kişinin de ayrı taraf olduğu olayda tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme, tokat giren gençlere hemen vatandaşlar müdahale etti. Kısa süreli kavganın ardından taraflar birbirlerinden ayrılarak ayrı istikamete doğru yürüdü. Gençler birbirlerinden şikayetçi olmadı.
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