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Erzincan’da gençler faaliyetlerini sanal ortama taşıdı

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi, korona virüs salgını sürecinde kültür-sanat, dil eğitimi, hobi, kişisel gelişim gibi kurs ve faaliyetlerini uzaktan eğitimle gerçekleştiriyor.

ERZİNCAN 13.01.2021, 12:18
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Erzincan’da gençler faaliyetlerini sanal ortama taşıdı

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi, korona virüs salgını sürecinde kültür-sanat, dil eğitimi, hobi, kişisel gelişim gibi kurs ve faaliyetlerini uzaktan eğitimle gerçekleştiriyor.

Erzincan Gençlik Merkezi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerini sanal ortama taşıdı. Online gerçekleştirilen eğitimlerin arasında işaret dili, Osmanlıca, karikatür ve edepli mizah, resim, el sanatları, diksiyon ve hitabet, akıl ve zeka oyunları gibi kurslar yer alıyor. Bunların yanı sıra kişisel gelişim ve farkındalık eğitimleri de uzaktan öğretim yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Covid-19 salgını sebebiyle evde kalınan bu süreçte çeşitli kurs ve faaliyetlerin dijital ortama taşınmasıyla gençlerin boş vakitlerini evlerinde sıkılmadan verimli bir biçimde değerlendirmesi amaçlanıyor.

Eğitime uzaktan katılan gençlerden Tuğba Sarıkan, “Boş vaktimi Erzincan Gençlik Merkezi’nin gerçekleştirmiş olduğu online eğitimlerle güzel hale getirdim. Evde atık olarak bulunan malzemeleri değerlendirip aktiviteler yaptık. Eğitmenlerimize teşekkür ederim.” dedi.

Düzenlenen eğitimler hakkında bilgi veren Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, “Gençlik merkezlerimiz pandemi sürecinde eğitimlerine devam etmektedir. Pandemi öncesinde Gençlik Merkezlerimizde gençlerimize çeşitli kurslar veriyorduk ancak pandemi dolayısıyla bu eğitimlerimizi online yapma sürecine geçtik. Gençlerimizin uzaktan eğitim sürecinde zeka ve yetenek aktivitelerini geliştirmek için yaptığımız etkinliklerde onları bu pandemi sürecinde motive edecek beceri çalışmalarını tercih ediyoruz. Etkinlikler kapsamında dil eğitimleri atölyemizde İngilizce, Osmanlıca, Arapça, güzel sanatlar atölyemizde resim, ebru, kişisel gelişim atölyemizde diksiyon ve hitabet, işaret dili, el sanatları atölyemizde mandala, ahşap boyama, origami gibi birbirinden farklı eğitimlerle gençlerimizin her zaman yanındayız. Yaklaşık 2 bin gencimiz bu eğitimlerden faydalandılar. Hem il içinden hem de il dışından gençlerimizin evlerine misafir oluyoruz. Bunun haricinde Gençlik Merkezlerimizde EBA sınıflarımız var. Evde internete erişimleri kısıtlı olan gençlerimizi buraya davet ediyoruz ve onların burada EBA sınıfında derslerini, internet hizmetlerini almalarını sağlıyoruz. Tüm gençlerimizi bu eğitimlerimize katılmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.
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