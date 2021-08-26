Erzincan’da Geleneksel Koç Katılım Şenliğinin 2.’si Çayırlı’da düzenlenecek

Erzincan’da geçen yıl birincisi Heybeli yaylasında düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Koç Katılım Şenliğinin 2.’si bu sene Çayırlı’nın Karataş köyü yaylasında düzenlenecek.

Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenerek geleneksel hale getirilen Koç Katılım Şenliğinin bu sene ikincisinin 2 Eylül 2021 tarihinde Karataş köyü yaylasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İbrahim Karakuş, geleneksel hale getirdikleri Koç Katılım Şenliğinin daha geniş çaplı, olarak her yıl farklı yaylalarda program yapacaklarını ifade ederek, “Amacımız üretim dönemimizin ilk başlangıcıdır bu. Koçlarımızın sürüye karışması yaklaşık 5 ay sonra yeni yavrular olup 2 ay sonra da üretime kazandıracağız.” dedi.