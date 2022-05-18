Erzincan’da geçtiğimiz yıl 755 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Türkiye’de 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 bin 362 kişi hayatını kaybederken 274 bin 615 kişi yaralandı. Erzincan’da ise geçtiğimiz yıl 755 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

TÜİK tarafından açıklanan karayolu trafik kaza istatistiklerine göre, Erzincan’da 2021 yılında 755 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. TÜİK’in verilerine göre, ülke genelinde 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 998 bin 390 adedi maddi hasarlı, 187 bin 963 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazalar oluşturdu. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6’sı yerleşim yeri içinde yüzde 21,4’ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

2021 yılında meydana gelen 187 bin 963 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 421 kişi kaza yerinde, 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 49,3’ü, yaralanmaların yüzde 72,0’ı yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 50,7’si yaralanmaların ise yüzde 28,0’ı yerleşim yeri dışında oldu.