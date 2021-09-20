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Erzincan’da geçtiğimiz ay meydana gelen 207 trafik kazasında 4 kişi öldü, 208 kişi yaralandı

Erzincan’da 2021 ağustos ayında toplamda 207 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplamda 4 kişi hayatını kaybetti, 208 kişi yaralandı.

ERZİNCAN 20.09.2021, 12:50
Erzincan’da geçtiğimiz ay meydana gelen 207 trafik kazasında 4 kişi öldü, 208 kişi yaralandı

Erzincan’da 2021 ağustos ayında toplamda 207 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplamda 4 kişi hayatını kaybetti, 208 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Ağustos ayında yurt genelinde 238’i ölümlü, 20 bin 212’si yaralamalı, 22 bin 749’u hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 199 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 31 bin 639 kişi yaralanırken, 301 kişi de kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazaların 16 bin 777’sinde otomobil, 5 bin 995’inde motosiklet, 4 bin 806’sında ise kamyonetler yer aldı. Ayrıca kazalardan 6 bin 729’u yandan çarpma olarak meydana gelirken, bunu yoldan çıkma ile devrilme kazaları takip etti. Türkiye’de son 8 ayda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1543’e yükseldi.

Ağustos ayında kazaların en çok meydana geldiği il İstanbul oldu. İstanbul’da 2 bin 209 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 825 kişi de yaralandı. İstanbul’u en çok kaza ile Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.

2021 ağustos ayında Erzincan’da toplamda 207 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplamda 4 kişi hayatını kaybetti, 208 kişi yaralandı. Kazaların 133’ü maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

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