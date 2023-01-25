Erzincan’da gece hafif şiddetli 3 deprem yaşandı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 2.0 ile 2.3 arasındaki büyüklükte 3 deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre, merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesi Ilısu’da saat 23.42’de 2.2, Tercan’ın Esenevler’de saat 23.44’de 2.0 ve Tercan Esenevler’de saat 01.57’de 2.3 büyüklüğüne üç deprem yaşandı.

Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde yaşanan depremlerde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.