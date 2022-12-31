Erzincan’da gaziye coşkulu karşılama

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan ve yaklaşık 9 ay Ankara’da tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Kadir Erden, memleketi Erzincan’da coşkuyla karşılandı.

Vatan ve millet için kahramanca çarpışıp bu uğurda bir bacağını kaybeden Gazi Kadir Erden’i karşılamak için Sivas istikametinden Erzincan’a girişte yüzlerce Erzincanlı toplandı. Burada düzenlenen karşılama merasiminde Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, gazi olan Piyade Komando Üsteğmen Kadir Erden’e çiçek takdiminde bulundular.

Gaziyi coşkuyla karşılayan vatandaşlar daha sonra konvoy eşliğinde Mimar Sinan Mahallesindeki gazinin ikametgâhına gittiler.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Bekir Aksun, askeri erkân ve vatandaşların katıldığı programda dualar edilerek şehitler yâd edildi.