Erzincan’da fırın ve unlu mamuller üreten işletmeler denetlendi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için şehir genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller üreten işletmeleri denetledi.

Zabıta ekipleri denetimlerde kendi elektronik tartıları ile gramaj tartımları yaparken, iş yerlerinin temizliği, çalışanların durumu, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını titizlikle kontrol ediyor. İş yeri ruhsat kontrolü de yapan ekipler ayrıca, vatandaşın sağlığının korunmasına yönelik iş yerlerinin hijyen şartlarına uygunluğu da denetledi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Polat; “Şehrimizde ekmek ve unlu mamullerinin imalatını yapan tüm işletmelerin hijyen, ekmek gramajı ve İş yeri Ruhsatları denetlenmektedir. Vatandaşlarımızın güvenle ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.