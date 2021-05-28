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Erzincan’da Fırat Nehri’nde dev Turna balığı yakalandı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri’nde balıkçılar tarafından oltayla dev Turna balığı yakalandı.

ERZİNCAN 28.05.2021, 10:38
Erzincan’da Fırat Nehri’nde dev Turna balığı yakalandı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri’nde balıkçılar tarafından oltayla dev Turna balığı yakalandı.

Erzincan’a 150 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri’nde oltayla yakalanan 30 kiloluk dev Turna balığı vatandaşların ilgi odağı oldu. Oltayla yakalanan balığın yaklaşık 2 saat süren mücadele ile sudan çıkarıldığı belirtildi. Dev Turna balığı, Erzincan kent merkezinde Buğday Meydanında kurulan halk pazarında kilosu 50 TL’den satışa sunuldu.
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