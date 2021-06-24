banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı

Erzincan’da etkili hutbe okuma yarışması yapıldı

2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl personel arasında düzenlenen etkili hutbe okuma yarışması müftülük mescidinde yapıldı.

ERZİNCAN 24.06.2021, 09:33
Erzincan’da etkili hutbe okuma yarışması yapıldı

2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl personel arasında düzenlenen etkili hutbe okuma yarışması müftülük mescidinde yapıldı.

Erzincan İl Müftü Vekili Serdar Buğday’ın başkanlığında ve oluşturulan jüri üyeleri nezaretinde yapılan yarışma neticesinde; birinci Abdulbaki Asal / Vekil İmam-Hatip, Ebubekir İncesu / İmam-Hatip ve üçüncü Bilal Çetin / İmam-Hatip oldu.

Yarışmacılardan Vekil İmam Hatip Abdulbaki Asal, 01 Ağustos 2021 günü Erzincan’da yapılacak olan etkili hutbe sunumu bölge yarışmasında ili temsil edecek.

Yarışmacılar, yarışma sonunda kitap ödülüyle taltif edildi.
banner486
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
banner493