Erzincan’da “Engelsiz Oyun Seti” kuruldu

Erzincan Belediyesi, özel çocukların oyun oynayabileceği “Engelsiz Oyun Seti” kurdu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Parkı’na kurulan ve özel çocukların sosyal yaşamdan faydalanmasını sağlayacak “Engelsiz Oyun Seti” ile özel çocukların diğer çocuklar ile bir araya getirilmesi, aileleri ile birlikte açık hava aktivitelerinden yararlanması sağlanacak.

Salıncak, kaydırak gibi oyun setlerinin içinde bulunduğu alanda, çocukların tekerlekli sandalye ile rahatça gezinmesini sağlayacak platformlar da yerleştirildi.