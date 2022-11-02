Erzincan’da ekim ayında 87 kaçak göçmen ve çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir aylık denetim, uygulama ve operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan 33 kişi ve yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 87 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 2022 yılının ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 35 bin 47 kişinin GBT sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı ve 16 kişi gözaltına alındı. 400 kişiye adli ve idari işlem yapılan uygulamalarda 87 kaçak göçmen yakalanarak çeşitli suç aletleri ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Trafik ekiplerince yapılan 36 bin 929 araç kontrolünde 6 bin 918 araca cezai işlem uygulanarak 69 araç trafikten men edildi.

Diğer yapılan uygulama, denetim ve operasyonlarda ise, 193 iş yeri kontrol edilerek, 2 adet kesici alet, 2 adet tabanca, 523,51 gram esrar, 629,31 kilogram tütün/nargile, 140 adet tarihi sikke, 74 bin 230 adet makaron, 26 bin 203 paket kaçak sigara, 65,66 gram metamfatamin, 146 adet sentetik ecza, 32 kilogram da nargile tütünü ele geçirildi.

Gerçekleştirilen denetim ve uygulamaların da aralıksız devam edeceği bildirildi.