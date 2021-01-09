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Erzincan’da “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” gereği denetimler yapıldı
Erzincan’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde egzoz emisyon denetimleri yapıldı.
ERZİNCAN 09.01.2021, 09:17
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Erzincan’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde egzoz emisyon denetimleri yapıldı.2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak çıkartılan 04 Nisan 2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” gereğince, araçların muayene geçerlilik tarihinde egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmaları gerekmekte. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Erzincan Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte egzoz emisyon denetimleri yaptı. 2021 yılı için egzoz emisyon ölçüm ücretinin 90 TL olarak belirlendiği ve denetimlerin devam etmekte olduğu belirtildi.
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