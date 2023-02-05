Erzincan’da eğitime kar tatili

Erzincan’da kar yağışı dolayısıyla okullar 1 gün tatil edildi.

Erzincan’da kar yağışı dolayısıyla eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan verilere göre ilimiz genelinde bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının gece saatlerinden itibaren yoğun şekilde devam edeceği değerlendirilmektedir. Yoğun kar yağışı, soğuk hava ve yollarda oluşabilecek buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi/özel kreş ve anaokulları ,ilkokullar, ortaokullar, liseler, özel eğitim kursları, halk eğitim kursları, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 06 Şubat 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili bilim amirleri tarafından değerlendirilecektir) engelli ve hamile kamu çalışanları da idare izinli sayılacaktır” denildi.